В Госдуме поддержали проект о маркировке домашних животных

Комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал палате парламента принять в законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ внесли в Думу 29 сентября 2025 года. Инициативу поддержало правительство РФ при условии доработки некоторых замечаний.

Законопроект предлагает ввести в РФ обязательную маркировку отдельных видов домашних животных с помощью бирок, микрочипов и ошейников. По мнению авторов проекта, регистрация животных поможет в поиске пропавших питомцев, а также будет отслеживать случаи, когда хозяева бросают их на улице.

В документе указывается, что тип средства маркирования владелец животного может выбрать самостоятельно, но в соответствии с ветеринарными правилами, которые будут утверждены уполномоченным федеральным органом.

Также законодательной инициативой предлагается наделить правительство РФ правом утверждать перечень видов домашних животных, для которых установят учет и маркирование, порядок осуществления учета домашних животных и требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии.

Ранее Комитет ГД поддержал ужесточение наказания за нарушения содержания животных.