Новости. Общество

Россиянка отправилась в Таиланд на поиски сына, пропавшего с крупной суммой наличных

Россиянка ищет сына, исчезнувшего в Таиланде при загадочных обстоятельствах
Россиянка отправилась на поиски сына, пропавшего без вести c крупной денежной суммой в Таиланде. Об этом сообщает Pattaya News.

Утром 14 января 51-летняя Ольга, прилетевшая в Таиланд на поиски своего 30-летнего сына, дала интервью местным СМИ через переводчика. По ее словам, Михаил исчез в Паттайе, имея при себе $10 тыс. наличными. Эти деньги он занял у нее для «инвестиций» в бизнес.

С Михаилом нет связи с 7 января. В последнем сообщении, которое он отправил по дороге в Бангкок, мужчина просил мать обратиться в полицию, сказав ей, что боится физического насилия или похищения. Женщина оставила заявление в полицейском участке Муанг в Паттайе, но прогресса в расследовании пока нет.

Тем временем друг Михаила посетил магазин, совладельцем которого был Емельянов, и увидел там двух русских мужчин с телефоном пропавшего, подходящих под данное им описание, но подойти к ним побоялся.

Ольга требует от полиции срочных мер и просит жителей Паттайи сообщить ей или властям любую информацию о Михаиле. Она опасается, что задержка в расследовании может стоить ему жизни.

Емельянов жил в Паттайе более двух лет и владел наркошопом. Telegram-канал Baza сообщал, что незадолго до исчезновения у мужчины возникли разногласия с партнером по бизнесу. В последний раз видеокамеры зафиксировали его отъезжающим от отеля в Паттайе. Видно было, как он выходит из отеля, садится на байк и выезжает на дорогу.

Ранее пропавшую россиянку нашли в тайской больнице без документов и с пробелами в памяти.

