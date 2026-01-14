Размер шрифта
Новости политики

Слуцкий заявил, что Россия будет говорить только с «вежливыми» европейцами

Слуцкий: ЕС зашел в тупик в своей русофобии, поэтому идет на диалог с Россией
Павел Бедняков/РИА Новости

Евросоюз оказался в тупиковой ситуации из-за своей русофобии, поэтому Брюссель рассматривает возможность назначить президента Финляндии Александра Стубба на должность спецпредставителя блока по переговорам с Россией, Москва к диалогу готова. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Идея назначить спецпредставителя ЕС по украинскому урегулированию для переговоров с Россией не новая. Возникает она регулярно на фоне обострения тупиковой ситуации из-за русофобской политики брюссельской бюрократии, которая отбрасывает Европу на обочину истории», — подчеркнул он.

Слуцкий напомнил, что необходимость диалога ЕС с Россией на фоне переговоров Москвы и Вашингтона уже признавали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Поэтому предложение возникло снова, очевидно, в этой же логике», — считает лидер ЛДПР.

Говоря о кандидатуре президента Финляндии на должность спецпредставителя ЕС по решению на Украине, Слуцкий отметил, что это дискуссионный вопрос, подчеркнув, что политик не раз допускал «крайне антироссийские высказывания». В частности, речь идет о новогоднем обращении Стубба, в ходе которого он заявил, что отношения с Россией «изменились навсегда».

«Мы от диалога не отказываемся, но, как говорил президент России Владимир Путин, при понимании того, что его «будут вести вежливые люди с элементарными навыками приличия»», — подытожил депутат.

Газета Politico писала о том, что страны Европейского союза обсуждают возможность создания должности специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Им может стать президент Финляндии Стубб, писало издание.

Ранее финский политик рассказал о проектах Финляндии по ядерному оружию.

