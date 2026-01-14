Размер шрифта
В России начали применять новый препарат от рака

ФМБА: новый препарат для лечения рака начали применять в России
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Российский радиофармацевтический препарат от рака «Ракурс, 223Ra» прошел регистрацию и уже поступил в медучреждения. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Telegram-канале.

«Радиофармацевтический лекарственный препарат «Ракурс, 223Ra» разработан Федеральным научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что препарат применяют для лечения определенных видов онкозаболеваний, преимущественно при метастазах в костях. Радиоактивное излучение целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни людей.

До этого исследователи Базельского университета пришли к выводу, что препарат для снижения побочных эффектов химиотерапии дексаметазон может сам по себе бороться с метастазами при некоторых формах рака молочной железы.

Ранее в России завершились доклинические испытания первого препарата против рака груди.

