Как китайские автомобили поломались в снегопад и морозы, обрушившиеся на Россию

Владельцы китайских автомобилей пожаловались на массовые проблемы в морозы и снегопады, обрушившиеся в праздники на центральные районы России. Какие именно узлы и агрегаты иномарок из КНР не прошли проверку русской зимы, выясняла «Газета.Ru».

Двери не открываются

Китайские иномарки, занявшие большую часть российского рынка новых автомобилей после 2022 года, с трудом справляются с российскими погодными условиями. С 8 января на столичный регион обрушился циклон «Фрэнсис», который принес в центральную Россию аномальные снежные осадки и резкое похолодание.

Так, один из российских владельцев кроссоверов семейства Chery Tiggo 4 столкнулся с самопроизвольной блокировкой замерзших дверей в то время, как сам водитель находился внутри автомобиля, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

«Китайские Chery Tiggo превращаются в «гробы на колесах» и запирают водителей внутри салона из-за самопроизвольной блокировки дверей. Чаще всего запирается именно водительская дверь», — сообщал паблик.

По данным канала, на холоде, если стекло примерзнет к рамке, водитель даже не сможет выбраться из машины.

На проблемы с замками пожаловались и владельцы кроссовера Geely Monjaro (продается в России по цене от 4,5 млн рублей). Так, владелец китайской машины посетовал на примерзание тросика, отвечающего за открытие задней двери, следует из публикации на профильном форуме.

«При перепадах температуры на улице или в мороз не закрывается пассажирская дверь, ручка просто болтается . Перемерзает или замок или тросик. Машина стоит в гараже, отогревается и все работает», — описал он проблему.

Другие пользователи указали ему, что эта неисправность устраняется автопроизводителем в рамках сервисной кампании. На невозможность закрыть двери в мороз указал и владелец кроссовера Geely Atlas второго поколения.

«Съездили на ТО-1, помыли машину, и пришли морозы, ехал с работы и понял, что при скорости 30 км/ч центральный замок щелкает и горит белым цветом, а должен желтым!

Приехав к дому, нашел проблему, задняя пассажирская дверь не закрывается», — описал автовладелец проблему в своем блоге.

Применение силиконового размораживателя замков не помогло ее устранить: оказалось, что для ремонта потребовалось повернуть отверткой винт внутри замка.

Аналогичные проблемы с дверями в морозы возникли и у кроссоверов Haval M6. Один из них не смог с помощью кнопки на ключе заблокировать в мороз задние двери.

«Поливал размораживателем замков. Грел строительным феном (осторожно, не расплавить пластик!). В конце концов отогрел и замки заработали . Обработал замки силиконовой смазкой, она предотвращает обмерзание», — рассказал участник форма об устранении неисправности.

Неполадку с открыванием и закрыванием водительской двери в мороз выявили и владельцы кроссовера Haval F7. В сообществе владельцев модели этому вопросу посвящено 15 страниц обсуждений.

«От коробки звук как от дизеля»

Обладатель кроссовера Changan CS55 во время снегопада в Москве услышал странный звук, который, по его мнению, исходил от коробки передач после езды по заснеженной дороге.

«Покатался по снегу. Вроде до этого было все ок, приехал домой, остановился и слышу от коробки звук как от дизеля . Отпускаешь, начинаешь движение — пропадает. Постояла, заглушил, вроде пропало», — написал он на страницах сообщества.

Владелец Changan CS55 уточнил, что пробег машины составляет всего 9,5 тыс. км. Комментаторы форума предположили, что посторонний звук может возникнуть из-за снега, набившегося под защиту картера. Скрежет в трансмиссии в мороз описал и хозяин нового Haval F7 из Краснокамска, эксплуатировавший свою машину при температуре ниже 32 градусов.

«Решил запустить уже после поездки, запускается с первого раза, но двигатель запустился как будто дизель (как у «КамАЗа»)», — указал он.

Водители Exeed TXL и VX в снежную погоду столкнулись с примерзанием штатных выдвижных порогов. На сайте клуба автовладельцев для решения этой проблемы дается «пиратский» совет: извлечь соответствующий предохранитель, чтобы зафиксировать пороги в убранном или выдвинутом положении .

Курьезный случай произошел с кроссовером Jetour при попытке вытащить его из сугроба с помощью внедорожника Toyota Land Cruiser. Как сообщала «Фонтанка», при этом у китайского кроссовера оторвался усилитель переднего бампера, из-за чего разрушился сам бампер и другие окружающие детали.

Также владельцы китайских автомобилей в России столкнулись с неожиданной проблемой с глушителем: в нем скапливается и замерзает конденсат, в результате на сильном морозе машину оказывается невозможно завести.

«При каждом запуске и прогреве накапливается все больше конденсата — холостые обороты двигателя не позволяют выгнать лишнюю влагу . Тогда труба замерзает, и тачка перестает заводиться», — описывал проблему Telegram-канал «Shot Проверка», не уточняя марку и модель машины.

Ситуация с закупоркой глушителя льдом на китайских машинах известна в России не первый год. В частности, на кроссоверах Chery Tiggo 5 это происходит из-за неудачной конструкции глушителя.

«У этого автомобиля есть конструктивный недостаток выпускной системы, а именно изгиб трубы перед основным глушителем», — поделился своими знаниями владелец такого автомобиля в своем блоге на Drive2.

Народное средство для борьбы с этим недостатком – просверлить небольшое отверстие в глушителе, чтобы вода могла уходить самотеком.