Большой концерт Долиной в Петербурге перенесли на полгода

Юбилейный концерт народной артистки России Ларисы Долиной в Петербурге перенесли с февраля на ноябрь. Об этом сообщили представители БКЗ «Октябрьский», где должно было состояться выступление певицы, в Telegram-канале.

Большой концерт Долиной был запланирован на 25 февраля 2026 года, однако его перенесли на 15 ноября. В БКЗ принесли извинения за доставленные неудобства, отметив, что купленные на февраль билеты будут действительны в ноябре.

До этого сообщалось об отмене первого в 2026 году концерта Ларисы Долиной, который должен был состояться в московском баре 27 января. Выступление знаменитости пришлось отменить из-за плохих продаж билетов. Директор артистки Сергей Пудовкин отказался комментировать это, резко дав понять, что больше не будет отвечать на вопросы о карьере артистки.

Другой концерт Долиной «Юбилей на бис» также оказался под угрозой срыва. На сайте Дома музыки уже указано мероприятие, которое заменило выступление исполнительницы. Вместо Ларисы Долиной на сцену выйдут Петр Дранга и Пелагея.

Долина столкнулась со шквалом критики со стороны общественности после инцидента с квартирой, которую она продала Полине Лурье, а затем решила вернуть через суд, заявив, что действовала под влиянием мошенников. Однако Верховный суд встал на сторону покупательницы и вернул ей право собственности на недвижимость. Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что певица должна передать ключи новой владелице квартиры до 20 января, иначе приставы получат право на принудительные меры — в том числе на вскрытие замков в присутствии понятых.

Ранее бизнесмен обвинил Ларису Долину в захвате берега у ручья.