В Госдуме нашли причину обысков НАБУ у Тимошенко

Депутат Шеремет: Запад натравил НАБУ на Тимошенко, чтобы сменить власть в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) могло инициировать расследование против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко по приказу Запада с целью смены власти на Украине. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, «главным коррупционером» Украины является ее лидер Владимир Зеленский, однако НАБУ работает селективно «и зачем-то рубит гидре не голову, а хвост».

«Это прямо указывает на спущенные сверху директивы, ознаменовавшие начало избирательной кампании в стране за юридически пустующее кресло президента. Юлия Тимошенко стала лишь одной из первых ласточек в длинном перечне зачистки политического поля. Благо что на каждого из них есть масса компромата», — заявил Шеремет.

Депутат считает, что таким образом Запад создает «максимально комфортные условия» для прихода нового и на все готового ставленника на пост президента Украины.

По данным украинского издания «Обозреватель», НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. «Украинская правда» сообщила, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Другие детали не уточнялись.

Сама Тимошенко отвергает все обвинения, выдвинутые против нее. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски. Как уточнил украинский журналист Евгений Плинский, обыски в офисе Тимошенко длились всю ночь со вторника на среду. По его словам, возле офиса всю ночь находились микроавтобусы сотрудников НАБУ.

Ранее Антикоррупционное бюро Украины опубликовало аудио переговоров Тимошенко с депутатами.