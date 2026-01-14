Лавров: Путин подтверждал позицию РФ об открытости к переговорам по Украине

Лавров: Путин неоднократно заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине

Российский президент Владимир Путин ни раз заявлял, что российская сторона открыта к переговорам об урегулировании конфликта при готовности заинтересованных лиц. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Намибии, передает РИА Новости

«Президент Путин неоднократно... подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры имеют серьезный характер, и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы...», — сказал Лавров.

14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его данным, встреча может состояться в январе, однако планы еще не окончательно утверждены и сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.

Ранее в Совфеде назвали хорошим знаком скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.