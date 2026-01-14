Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Лавров: Путин подтверждал позицию РФ об открытости к переговорам по Украине

Лавров: Путин неоднократно заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин ни раз заявлял, что российская сторона открыта к переговорам об урегулировании конфликта при готовности заинтересованных лиц. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Намибии, передает РИА Новости

«Президент Путин неоднократно... подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры имеют серьезный характер, и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы...», — сказал Лавров.

14 января агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его данным, встреча может состояться в январе, однако планы еще не окончательно утверждены и сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.

Ранее в Совфеде назвали хорошим знаком скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619297_rnd_1",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+