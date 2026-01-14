Появилось видео с обысками НАБУ у Юлии Тимошенко

На видео сняли обыски в офисе лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Кадры опубликованы в Telegram-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

На кадрах можно увидеть женщину в черном пиджаке и юбке. Несмотря на то, что ее лицо размыто, по очертаниям лица, прическе и фигуре можно понять, что это Тимошенко. Рядом с ней стоит детектив НАБУ, который надевает на руки черные перчатки, достает из пакета четыре пачки стодолларовых купюр и раскладывает их на столе. При виде денег Тимошенко начинает нервно перебирать пальцами.

Кроме того, в этот же ролик попала аудиозапись Тимошенко с депутатом, на которой она обсуждает оплату голосования в парламенте. На ней политик почти шепотом инструктирует собеседника, как правильно голосовать. При этом речь идет не о разовых договоренностях, а о регулярном сотрудничестве.

По данным украинского издания «Обозреватель», НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции. «Украинская правда» сообщила, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Другие детали не уточнялись.

Сама Тимошенко отвергает все обвинения, выдвинутые против нее. При этом она подтвердила, что в офисе партии прошли обыски. Как уточнил украинский журналист Евгений Плинский, обыски в офисе Тимошенко длились всю ночь со вторника на среду. По его словам, возле офиса всю ночь находились микроавтобусы сотрудников НАБУ.

Ранее в Госдуме объяснили, почему НАБУ проверяет Тимошенко.