Лавров оценил ситуацию в Венесуэле

Лавров: не могу прогнозировать, как все произойдет в Венесуэле

Сложно прогнозировать дальнейшее развитии ситуации в Венесуэле. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«На данном этапе мы видим, что венесуэльское руководство отстаивает свои национальные приоритеты и отстаивает свой национальный суверенитет и необходимость участия в международных отношениях именно в качестве равноправного суверенного независимого государства», — сказал глава МИД РФ.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

