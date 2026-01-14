Размер шрифта
Врач назвал опасности горячего душа в холодную погоду

Daily Mirror: горячий душ в холодную погоду приводит к обезвоживанию кожи
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Слишком горячий душ в холодную погоду усугубляет обезвоживание кожи и может спровоцировать обострение экземы и акне. Об этом изданию Daily Mirror рассказал британский терапевт Дональд Грант.

«Холод на улице и низкий уровень влажности в помещении из-за отопительных приборов приводят к тому, что сухой воздух «вытягивает» влагу из кожи. Именно холодные и сухие месяцы могут обостряться кожные заболевания», — предупреждает эксперт.

Врач объяснил, что горячая вода обладает более мощными очищающими свойствами — под ее воздействием может истощаться защитный гидролипидный слой на поверхности кожи. Он необходим для того, чтобы уберечь кожу от потери влаги и проникновения бактерий и вредных веществ.

«Чтобы защитить кожу от вредного воздействия, нужно отказаться от очищающих средств, содержащих агрессивные химические вещества. Также не стоит интенсивно отшелушивать кожу мочалками и скрабами. По возможности выбирайте теплую или чуть теплую воду. Эта рекомендация касается как умывания лица, так и мытья рук», — отмечает терапевт.

Врач также напомнил о необходимости поддерживать водный баланс в холодную погоду. Людям, для которых неприятен вкус воды, Грант советует отдать предпочтение травяному чаю.

Ранее врач рассказал, что охлаждающие ванны помогают предотвратить развитие варикоза ног.

