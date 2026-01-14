Размер шрифта
«Готовы признать Крым и Донбасс»: эксперт объяснил, почему ЕС хочет говорить с Россией

Политолог Трухачев: ЕС говорит о диалоге с Россией, чтобы успокоить избирателей
Virginia Mayo/AP

Политики ЕС заговорили о диалоге с Россией, чтобы успокоить своих избирателей, при этом Евросоюз может выразить готовность признать Крым и Донбасс полноправными частями РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Трухачев.

«В европейской политической культуре заявление не значит ничего, тем более во внешней политике значит что-то только бумага, а заявление значит только в том случае, если оно сопровождает бумагу, хоть какую-то, хоть декларацию. Здесь нет ничего, это чистой воды, успокоение собственного избирателя», — подчеркнул эксперт.

Трухачев напомнил, что недавно премьер Италии Джорджа Мелони поддержала идею президента Франции Эммануэля Макрона о диалоге с Россией, потому что у нее «сложноустроенное правительство». Оппозиционные партии либо колеблются по вопросу помощи Киеву, либо выступают против, отметил собеседник.

Аналитик также добавил, что Макрон, в свою очередь, намерен продолжить политическую карьеру на уровне Евросоюза, поэтому ужесточение риторики в отношении России здесь играет ему не на руку.

Трухачев отметил, что на этом фоне в европейской риторике в отношении Москвы исчезли максималистские требования.

«Им пришлось убрать максималистские требования, они готовы признать за Россией Крым и Донбасс, но не более <…> Поэтому все эти заявления без бумаги — это пустышка, направленная на успокоение собственного избирателя», — заявил Трухачев.

Газета Politico писала о том, что страны Европейского союза обсуждают возможность создания должности специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Им может стать президент Финляндии Стубб, писало издание.

Ранее Слуцкий заявил, что Россия будет говорить только с «вежливыми» европейцами.

