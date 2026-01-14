Размер шрифта
На Украине назвали число разыскиваемых ТЦК граждан

Федоров: в розыске у ТЦК находятся два миллиона украинцев
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Два миллиона украинцев сейчас разыскивают органы ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) на Украине, а еще 200 тысяч человек самовольно оставили военную часть. Об этом рассказал новоиспеченный министр обороны Украины Михаил Федоров на заседании Верховной рады, сообщает издание «Страна.ua».

«Не хочу быть популистом, хочу быть реалистом. Министерство обороны попадает в мои руки с минусом в 300 млрд гривен, с двумя миллионами украинцами, которые находятся в розыске и с 200 тысячами в СЗЧ», — отметил Михаил Федоров, отвечая на вопросы народных депутатов перед голосованием за его назначение.

Также он подчеркнул, что проблему ТЦК «нельзя игнорировать» и после комплексного аудита Минобороны Украины предложит «системное решение», чтобы «решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны».

14 января 2026 года Верховная Рада Украины проголосовала за назначение бывшего министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова на пост министра обороны страны.

Федорова отправили в отставку с поста министра цифровой трансформации в январе 2026 года. Также в январе Верховная рада приняла отставку с поста министра обороны страны Дениса Шмыгаля, который занимал свой пост с 17 июля 2025 года. 3 января президент Украины Владимир Зеленский предложил Шмыгалю должность министра энергетики, которое освободилось после коррупционного скандала в сфере энергетики.

Ранее Кирилл Буданов пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК.

