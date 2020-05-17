В Сербии за сутки удвоилось число новых случаев коронавируса

В Сербии за сутки подтвердились 114 заражений коронавирусом, что вдвое больше по сравнению со вчерашним днем, пишет минздрав страны.

Скачок произошел на фоне ослабления ограничительных мер: 6 мая был отменен режим ЧС и комендантский час. 4 мая заработал общественный транспорт, а также открылись кафе и рестораны.

Всего в Сербии коронавирусом заразились 10 тысяч, скончались 228 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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