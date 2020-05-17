В Бельгии число смертей от коронавируса превысило девять тысяч, пишет минздрав страны.

Отмечается, что заразились 55 тысяч, выздоровели 14 тысяч человек.

С 14 марта в Бельгии действует карантин: закрыты учебные, культурные и общественные заведения. Также запрещены массовые мероприятия и закрыты границы. 4 мая страна начала постепенно снимать ограничения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Саудовской Аравии число случаев коронавируса приблизилось к 55 тысячам

— Почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за 24 часа в США

— Впервые за два месяца коронавируса в Испании за сутки умерли менее ста человек