В Москве от коронавируса вылечились более 27 тысяч человек

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса вылечились больше 27 тыс. человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.

«Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается», — сказала она.

За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились еще 458 человек.

Число выздоровевших возросло до 27 490.

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