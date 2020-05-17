В Москве от коронавируса вылечились более 27 тысяч человек
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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве от коронавируса вылечились больше 27 тыс. человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
«Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается», — сказала она.
За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились еще 458 человек.
Число выздоровевших возросло до 27 490.
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