Тестирование на антитела к коронавирусу станет доступным для всех москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о скорой общедоступности тестов на выявление антител к коронавирусу.

По его словам, любой желающий сможет оформить электронную запись, чтобы пройти бесплатное тестирование, уже через две-три недели. Это произойдет после того, как в городе выйдут «на большие мощности».

«Это перспектива двух-трех недель. Но тем не менее мы над этим работаем, может быть, даже удастся раньше это сделать», — уточнил чиновник в интервью на телеканале «Россия-1».

В Москве с 15 мая действует бесплатная программа тестирования людей на наличие антител к инфекции. В настоящее время пройти тесты могут только люди, у которых есть специальные приглашения. Накануне оперштаб сообщил, что уже около двух тысяч москвичей сдали анализы на иммунитет к коронавирусу.

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