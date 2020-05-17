В Чили коронавирусом заболели более 40 тысяч человек

В Чили коронавирусом за последние стуки заболели почти 1,9 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 40 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра здравоохранения страны Паулы Даса.

«Вчера было зарегистрировано 1 886 новых случаев, из которых у 1 573 человек были симптомы, у 313 их не было», — сказала замминистра.

Всего от инфекции в стране скончался 421 пациент, выздоровели 18 014 человек.

Ранее ряд исследователей из Чилийского университета предупреждали о том, что нынешние темпы прироста зараженных могут привести к полному коллапсу системы здравоохранения республики в ближайшие две недели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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