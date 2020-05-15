В Германии число выявленных случаев COVID-19 превысило 173 тысячи

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии преодолело отметку в 173 тыс. Об этом следует из данных института Роберта Коха (входит в структуру Минздрава ФРГ).

Так, за минувшие сутки в стране выявлены 913 новых случаев COVID-19. Их общее число достигло 173 152.

Число смертельных исходов увеличилось на 101 — до 7824. При этом выздоровели уже свыше 151 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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