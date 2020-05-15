Российский инфекционист: нынешнее лето мы проведем с коронавирусом

Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов выразил мнение, что это лето россияне проведут с коронавирусом нового типа, передает РИА «Новости».

По его словам, делать прогнозы насчет вирусных инфекций — «дело неблагодарное».

«Здесь учитывается очень много факторов - праздничные дни, температурные колебания воздуха, много, много других факторов. Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью», — считает Сапронов.

По последним данным, в России зарегистрировано 252,2 тыс. случаев коронавируса, умерли более 2,3 тыс. человек, выздоровели 53,5 тыс.