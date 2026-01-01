Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Более 20 человек пострадали при взрыве гранаты на Филиппинах

На Филиппинах злоумышленник бросил в детей гранату в новогоднюю ночь
Shutterstock/FOTODOM

По меньшей мере 22 человека получили ранения в результате взрыва гранаты в провинции Котабато на юге Филиппин во время празднования Нового года. Об этом сообщает телеканал GMA News со ссылкой на местную полицию.

«Как минимум 22 человека получили ранения в результате взрыва гранаты, брошенной подозреваемыми на мотоцикле во время празднования Нового года в муниципалитете Маталам провинции Котабато», — пишет издание.

Как отмечается, большинство пострадавших - дети, все они в настоящее время госпитализированы. Телеканал уточняет, что двое подозреваемых на мотоцикле подъехали к толпе и бросили гранату. Полиция установила их личности, но пока не раскрыла мотивы преступления. Расследование продолжается. По данным издания, власти провинции осудили инцидент и пообещали привлечь виновных к ответственности.

До этого семья из провинции Илокос-Сур на Филиппинах, потерявшая почти все имущество в результате сильного пожара накануне Рождества, рассказала, что в огне уцелела только Библия.

Ранее в Швейцарии исключили версию теракта на курорте Кран-Монтана.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545785_rnd_5",
    "video_id": "record::6b4d5a84-e03d-441d-a8c5-448293ff7fca"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+