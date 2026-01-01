Под Калугой БПЛА ударил по промышленному предприятию

В Калужской области промпредприятие загорелось после атаки дрона

В ночь на 1 января БПЛА ударили по Калужской области. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что из-за атаки БПЛА в городе Людиново загорелось промышленное предприятие. Никто не пострадал. На место прибыли пожарные и спецслужбы.

На этом фоне калужский аэропорт Грабцево временно прекратил принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Новогодняя ночь и первые часы 1 января в российских регионах омрачена череда чрезвычайных происшествий. Самой масштабной трагедией стал удар дронов ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, где 24 человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще более 50 пострадали.

Силы ПВО отразили массированную атаку из 168 БПЛА. Одновременно сильные снегопады вызвали транспортный коллапс на юге, задержав поезда на многие часы и парализовав трассы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».