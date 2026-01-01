Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Под Калугой БПЛА ударил по промышленному предприятию

В Калужской области промпредприятие загорелось после атаки дрона
Inna Varenytsia/Reuters

В ночь на 1 января БПЛА ударили по Калужской области. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что из-за атаки БПЛА в городе Людиново загорелось промышленное предприятие. Никто не пострадал. На место прибыли пожарные и спецслужбы.

На этом фоне калужский аэропорт Грабцево временно прекратил принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Новогодняя ночь и первые часы 1 января в российских регионах омрачена череда чрезвычайных происшествий. Самой масштабной трагедией стал удар дронов ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области, где 24 человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще более 50 пострадали.

Силы ПВО отразили массированную атаку из 168 БПЛА. Одновременно сильные снегопады вызвали транспортный коллапс на юге, задержав поезда на многие часы и парализовав трассы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545779_rnd_2",
    "video_id": "record::0a32055c-741c-4593-97f3-3a5e9d033ece"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+