Трое россиян впервые разделили миллиард в «Русском лото»

Впервые 3 россиян выиграли 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото»
OlegD/Shutterstock/FOTODOM

Трое россиян впервые разделили миллиард рублей в новогоднем тираже «Русского лото». Об этом сообщает крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото».

По предварительным данным, победителями стали жители Тюменской, Свердловской и Новосибирской областей. Каждый из них получит по 333 333 333 рубля. Вероятность того, что миллиард достанется одному человеку, оценивалась в 60%.

В 2020, 2023, 2024 и 2025 годах главный приз выпадал на один билет, а в 2019 и 2022 годах его делили два участника.

В мае сообщалось, что фельдшер Сахалинской больницы Александр Куряев стал победителем в новогоднем розыгрыше «Русского лото», мужчина выиграл 1 млрд рублей.

С 2014 года все лотереи в России являются государственными. Их организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся лотереи под государственным надзором ФНС России.

Ранее женщина по ошибке купила не тот лотерейный билет и выиграла $250 тысяч.

