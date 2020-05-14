Собянин заявил, что случаев COVID-2019 в Москве больше 130 тысяч

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24» заявил, что в столице реальное число случаев коронавируса превышает количество выявленных.

По словам градоначальника, COVID-2019 болеют значительно больше москвичей, чем 130 тыс.

Мэр заявил, что необходимо максимально выявлять зараженных.

Ранее он объявил о начале 15 мая массового бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу.

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