Собянин заявил, что случаев COVID-2019 в Москве больше 130 тысяч

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24» заявил, что в столице реальное число случаев коронавируса превышает количество выявленных.

По словам градоначальника, COVID-2019 болеют значительно больше москвичей, чем 130 тыс.

Мэр заявил, что необходимо максимально выявлять зараженных.

Ранее он объявил о начале 15 мая массового бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин рассказал про «свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

— Власти объяснили, как москвичей выберут для массового тестирования на коронавирус

— Москвичи смогут отказаться от тестирования на антитела к коронавирусу