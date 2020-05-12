Саратовскую чиновницу уволили после слов о «скулящих» рожающих

Исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидия Бузовчук отстранена от должности после грубого высказывания об оказании помощи семьям с детьми в соцсети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Так, в одном из своих комментариев она написала, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили».

Уточняется, что принадлежность страницы, с которой был размещен комментарий Бузовчук, уже проверили, после чего и было принято решение об увольнении чиновницы.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получат единоразовые выплаты в размере десяти тысяч рублей.

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