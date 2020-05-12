Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ из загоревшихся больниц Москвы и Петербурга

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Росздравнадзор проверяет аппараты искусственной вентиляции легких, установленные в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где недавно произошли пожары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что аппараты ИВЛ, ставшие причиной возгораний в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая, были произведены в одном месте, а именно на Уральском приборостроительном заводе.

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