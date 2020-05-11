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В районе Эль-Пальмар на западе Гватемалы рой пчел атаковал местных жителей. Об этом сообщает представительство Красного Креста в стране в своей странице в Twitter.

В результате нападения пострадали не менее 15 человек, в числе которых оказались двое детей.

Всем была оказана медицинская помощь на месте. Одного пострадавшего — пожилого мужчину — пришлось доставить в больницу.

Что послужило причиной нападения насекомых, не раскрывается.

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