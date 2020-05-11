Путин призвал россиян продолжать соблюдать личные меры безопасности на фоне пандемии
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам призвал россиян продолжать усиливать личные меры безопасности на фоне продолжающейся пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Трансляция мероприятия велась в эфире «России 24».
Он отметил, что сейчас важно продолжать сохранять осторожность и личные меры по предотвращению заболевания коронавирусом.
Президент добавил, что несмотря на усталость из-за введенных ограничений, потеря трудоспособности в результате заболевания является худшим вариантом.
Путин подчеркнул, что от каждого человека зависят вопросы возвращения функционирования отдельных регионов к нормальной жизни.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.