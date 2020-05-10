В Британии сменили лозунг карантинной кампании
Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с «Оставайтесь дома» на «Сохраняйте бдительность». Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон на своей странице в Twitter.
Он написал, что каждый британец помогает контролировать вирус, сохраняя бдительность и следуя правилам. В связи с этим он в очередной раз призвал к самоизоляции тех, у кого есть симптомы коронавируса, а также членов их семей.
«Сохраняйте бдительность. Контролируйте вирус. Спасите жизни», — заключил британский премьер.
Как ожидается, вечером 10 мая Джонсон выступит с телеобращением к согражданам, представив план поэтапного частичного смягчения введенного с 23 марта из-за коронавируса карантина.
По состоянию на 9 мая, число жертв COVID-19 в Британии превысило 31 тысячу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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