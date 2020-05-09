Роспотребнадзор: у каждого региона будет индивидуальный выход из ограничительных мер

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В Роспотребнадзоре заявили, что выход из ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, будет индивидуальным для каждого региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что готовность к выходу из ограничительных мер будет включать в себя несколько параметров – коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием.

«Таким образом, для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее ведомство представило рекомендации по поэтапному снятию ограничений.

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