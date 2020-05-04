В Турции суточный прирост заражений коронавирусом достиг месячного минимума
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В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 1 614, что составляет минимум за месяц, написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.
Отмечается, что всего заразились 127 559, скончались 3 461, вылечились 68 166 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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