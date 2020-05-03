Врач рассказал о ранних симптомах коронавируса

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Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал симптомы, которые проявляются в начале заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «Звезда».

Так, одним из таких симптомов, по его словам, может стать чувство похмелья у человека, который не принимал алкоголь накануне.

Врач уточнил, что в первые два-три дня могут проявляться повышенная утомляемость, боль в глазах, ощущение слабости, тяжести, однако температура остается в пределах нормы.

Он добавил, что после этого у зараженного может меняться голос и проявляться приступы удушья, что означает «спуск» заболевания до трахеи.

Зайцев также напомнил, что людям стоит обращаться в медучреждения при малейшем подозрении на коронавирусную инфекцию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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