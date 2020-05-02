106-летняя француженка вылечилась от коронавируса

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Жительница Франции Элен Лефевр, которой исполнилось 106 лет, смогла выздороветь после заражения коронавирусом, пишет газета Parisien.

У женщины, которая живет в доме престарелых из-за отсутствия родственников, выявили инфекцию 15 апреля. Она пожаловалась медикам на слабость и высокую температуру, однако ее не стали госпитализировать. Она находилась в изоляции в своей комнате до выздоровления.

Известно, что в настоявшее время Лефевр вылечилась от COVID-19 и чувствует себя нормально.

Согласно последним данным, во Франции вирус обнаружили у более 130 тыс. человек, умерли почти 25 тыс. пациентов.

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