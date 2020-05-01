В Москве началась шестая масштабная дезинфекция

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В Москве началась шестая масштабная дизинфекция дорог, тротуаров, парковок и общественных пространств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В проведении работ задействованы больше 70 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, более 4,5 тысячи единиц техники.

В ходе дезинфекции будут обработаны свыше 300 миллионов квадратных метров территорий – дороги, тротуары, парковки, дворы.

Кроме того, особое внимание уделят входам на станции метро, остановкам, подземным и наземным пешеходным переходам, а также территориям лечебно-профилактических учреждений.

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