В Москве началась шестая масштабная дезинфекция
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В Москве началась шестая масштабная дизинфекция дорог, тротуаров, парковок и общественных пространств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
В проведении работ задействованы больше 70 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, более 4,5 тысячи единиц техники.
В ходе дезинфекции будут обработаны свыше 300 миллионов квадратных метров территорий – дороги, тротуары, парковки, дворы.
Кроме того, особое внимание уделят входам на станции метро, остановкам, подземным и наземным пешеходным переходам, а также территориям лечебно-профилактических учреждений.
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