В Италии зафиксирован рекорд по числу выздоровевших от COVID-19 за сутки

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В Италии за последние сутки от коронавируса выздоровело рекордное число пациентов, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По его данным, этот показатель составил 4,7 тыс. человек.

Боррелли отметил, что снизилось также количество летальных исходов — за последние сутки скончались 285 пациентов.

Однако, несмотря на положительную динамику, Италия занимает третье место в списке самых неблагополучных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации.

По последним данным, там выявлено 205,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день числятся заболевшими 101,5 тыс. человек, в палатах интенсивной терапии находятся 1,7 тыс. пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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