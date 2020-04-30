Саратовский министр ушла в отставку после скандала с «золотыми» масками

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Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева приняла решение об уходе в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок. Об этом пишет РИА «Новости».

Как уточняется, губернатор Валерий Радаев уже удовлетворил соответствующее заявление.

Ранее стало известно, что учреждение «Саратовский аптечный склад» закупило у фирмы «Сигмафарм» 28 тыс. китайских защитных костюмов, масок и очков на 43,36 млн руб. Одноразовые нестерильные медицинские маски были закуплены по 425 руб. за штуку.

Данная стоимость вызвала возмущение у жителей области.

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