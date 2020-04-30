ВОЗ: мир не избежит второй волны коронавируса

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Мир не сможет избежать второй волны коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — сказала Вуйнович.

В мире коронавирусом заразились 3 миллиона 200 тысяч, скончались 228 тысяч, выздоровели больше миллиона человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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