В Минздраве рассказали о росте числа COVID-инфицированных медиков в России

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Эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал о росте числа зараженных новым типом коронавируса COVID-19 медиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что жертвами коронавирусной инфекции стали свыше 70 медиков.

Эпидемиолог подчеркнул, что множественные очаги заболевания в регионах зафиксированы именно в медучреждениях.

Брико также заявил о значительном снижении числа новых зараженных коронавирусом в России, однако подчеркнул, что на плато ситуация пока не вышла.Он добавил, что в ведомстве ожидают перелома эпидемиологических показателей в ближайшие дни.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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