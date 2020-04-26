На Кубани умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

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На Кубани умер врач-рентгенолог Алексей Васильченко, лечивший пациентов с коронавирусом, пишет Минздрав Краснодарского края.

«Энергичный, эрудированный и любящий свою работу человек - врач не по профессии, а по призванию, в числе первых принял участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, болел душой и боролся за каждого пациента», — говорится в тексте.

Отмечается, что Васильченко работал врачом с 1994 года. Его дочь Екатерина Васильченко сообщила, что «он работал до последнего, помогая людям, даже с температурой и слабостью он описывал вновь поступающих пациентов».

В Краснодарском крае коронавирусом заразились 780, скончались 19 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 21 пациент.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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