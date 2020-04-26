Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в карантине в Белоруссии
Необходимость в введении карантинных мер в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам главы государства, он принял решение действовать по ситуации и введет карантин и комендантский час, если они будут необходимы, однако «сейчас это не надо». При этом президент призвал граждан внимательно следить за здоровьем и обращаться к врачу при плохом самочувствии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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