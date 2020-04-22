В Москве 1,7 млн человек привязали карты «Тройка» к цифровым пропускам
Около 1,7 млн человек оставили номера своих транспортных карт «Тройка» в базе данных цифровых пропусков Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы департамента транспорта столицы.
«На данный момент к пропускам уже привязали 1,7 млн карт «Тройка» и соцкарт», — указано в сообщении.
Ранее в московском метро временно прекратили продажу билетов на одну поездку. Для поездок в столичной подземке по-прежнему действуют карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Подмосковья.
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