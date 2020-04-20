В Москве после заражения коронавирусом выздоровели 1 838 человек

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За прошедшие сутки в Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 75 пациентов. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее данным, в Москве смогли вылечиться уже 1 838 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 год. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего на сегодняшний день в России инфицированы вирусом более 42,8 тыс. человек, умерли 389 человек.

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