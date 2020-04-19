Пенc: в США ежедневно проводят 150 тыс. тестов на COVID-19

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В США люди ежедневно сдают до 150 тысяч тестов на коронавирус нового типа COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американского вице-президента Майка Пенса.

Он рассказал, что с начала эпидемии в стране было проведено свыше 4 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Пенс отметил, что после того как в США будут задействованы все лаборатории, которые могут заниматься тестированием на COVID-19, «то этого будет достаточно» для любого американского штата.

По его словам, власти страны считают, что число в 150 тыс. тестов в день можно увеличить в два раза.