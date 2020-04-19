Из больницы в Ростовской области сбежал пациент с коронавирусом

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В Ростовской области пациент с предварительно положительным анализом на коронавирус сбежал из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел в городе Шахты.

«В управление МВД России по городу Шахты поступило сообщение из оперативного штаба города Шахты о подтверждении первичного анализа на коронавирусную инфекцию у одного из пациентов инфекционного отделения», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что заболевший сбежал накануне получения результатов анализа.

На данный момент устанавливается местонахождение гражданина.

По последним данным, в Ростовской области коронавирус подтвержден у 197 человек.

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