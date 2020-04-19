Из больницы в Ростовской области сбежал пациент с коронавирусом
В Ростовской области пациент с предварительно положительным анализом на коронавирус сбежал из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.
Инцидент произошел в городе Шахты.
«В управление МВД России по городу Шахты поступило сообщение из оперативного штаба города Шахты о подтверждении первичного анализа на коронавирусную инфекцию у одного из пациентов инфекционного отделения», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что заболевший сбежал накануне получения результатов анализа.
На данный момент устанавливается местонахождение гражданина.
По последним данным, в Ростовской области коронавирус подтвержден у 197 человек.
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