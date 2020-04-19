В 50 раз сократилось число участников пасхальных служб на Украине

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Число украинцев, принявших участие в пасхальных службах, сократилось в 50 раз по сравнению с показателем прошлого года на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД Украины.

В богослужениях на Пасху приняли участие 130 тысяч человек, в прошлом году это число составляло около 6,7 млн украинцев, свидетельствуют данные МВД.

Власти страны разрешили присутствие верующих на службах в условиях введенного в стране карантина, однако в храме должно находиться не более 10 человек. При этом необходимо иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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