Замглавы Нижегородской области заразился коронавирусом

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Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом во время рабочей командировки в Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы региона Глеба Никитина.

«Заболевание протекает в легкой форме, и думаю, вскоре он сможет приступить к выполнению рабочих обязанностей <...> Во время работы в Москве и произошло заражение», — сказал Никитин.

По словам губернатора, Носов в столице занимался обеспечением поставок медицинского оборудования и лекарств для региона. Кроме замгубернатора в правительстве области больше не обнаружено заразившихся.

«Мы следуем всем рекомендациям медиков. Работа организована в соответствии с требованиями моего указа о режиме повышенной готовности», — добавил Никитин.

На сегодняшний день в Нижегородской области зафиксировано 517 случаев заражения COVID-19, четыре человека погибли, 26 выписались с выздоровлением.

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