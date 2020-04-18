Число больных коронавирусом в Италии почти достигло 176 тысяч
В Италии число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 составило почти 176 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.
Так, за сутки был зарегистрирован 3 491 новый случай заражения.
Коме того, жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 482 человека, что почти на 100 человек меньше, чем днем ранее. Общее число скончавшихся в результате заболевания составило более 23 тыс. пациентов.
Также за сутки выздоровели 2 200 граждан, общее число составило почти 45 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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