Число больных коронавирусом в Италии почти достигло 176 тысяч

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В Италии число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 составило почти 176 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

Так, за сутки был зарегистрирован 3 491 новый случай заражения.

Коме того, жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 482 человека, что почти на 100 человек меньше, чем днем ранее. Общее число скончавшихся в результате заболевания составило более 23 тыс. пациентов.

Также за сутки выздоровели 2 200 граждан, общее число составило почти 45 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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