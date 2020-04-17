Мужчина до смерти избил бывшую жену костылем в Кузбассе

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Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Новокузнецка, обвиняемого в избиении жены до смерти. Об этом сообщается на сайте управления СК по Кемеровской области.

По версии следствия, 61-летний мужчина, передвигающийся с помощью костылей, поссорился с бывшей женой во время совместного распития алкоголя, после чего ударил потерпевшую костылем по голове.

На следующее утро мужчина обнаружил, что бывшая супруга не полает подает признаков жизни, и вызвал скорую, сообщает СК. Врачи констатировали смерть потерпевшей.

Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием, отмечается в сообщении. В настоящее время дело передано на рассмотрение в суд.

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