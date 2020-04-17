Второй случай заражения коронавирусом выявлен на Алтае

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В республике Алтай подтвердили второй случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Заболевший является мужем жительницы Онгудая, у которой ранее был обнаружен вирус.

«Супружеская пара доставлена в специализированный инфекционный бокс центра по профилактике и борьбе со СПИД», — говорится в сообщении.

Состояние заразившихся оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что у проживающих с ними дочери и двоих внуков тест дал отрицательный результат, они помещены на карантин.

Алтай оставался последним регионом России, где не было случаев заражения COVID-19.

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