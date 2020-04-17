Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве
Российские банки сообщили о новых способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов, которые необходимы для передвижения в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Так, злоумышленники под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, особенно людям пожилого возраста, предлагая помощь в оформлении необходимого разрешения. На самом деле в ходе беседы аферисты получают персональные данные собеседника для их дальнейшего преступного использования.
Уточняется, что первые виды мошенничества были зафиксированы на этой неделе.
Кроме того, в интернете создаются фишинговые сайты, которые якобы проверяют наличие разрешений на перемещение по городу и наличие штрафов за нарушение карантина. В действительности с помощью таких страничек преступники могут узнать данные банковских карт.
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